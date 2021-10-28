بعد سرقتها لمحل المجوهرات... القوى الأمنية تقبض عليها

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام دورية من مفرزة استقصاء الشمال بتوقيف سيدة كانت قد نفذت صباح اليوم عملية سرقة واحتيال في المنية_ طرابلس داخل محلات "ابو عرب للمجوهرات".