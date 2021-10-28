لبنان

بعد سرقتها لمحل المجوهرات... القوى الأمنية تقبض عليها

Lebanon 24
28-10-2021 | 05:07
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن  قيام دورية من مفرزة استقصاء الشمال بتوقيف سيدة كانت قد نفذت صباح اليوم عملية سرقة واحتيال في المنية_ طرابلس داخل  محلات "ابو عرب للمجوهرات".
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مجوهرات

طرابلس

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