سرقة "الكابلات" مستمرة... والأهالي يناشدون (صور)

أقدم مجهولون ليلاً على سرقة "كابلات" التوتر العالي في منطقة وادي خالد العكارية.

وناشد الأهالي شركة كهرباء لبنان للعمل على رفع "الكابلات" التي سقطت على الأرض بفعل عملية السرقة.