لبنان

سرقة "الكابلات" مستمرة... والأهالي يناشدون (صور)

Lebanon 24
28-10-2021 | 05:12
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أقدم مجهولون ليلاً على سرقة "كابلات" التوتر العالي في منطقة وادي خالد العكارية.
 
وناشد الأهالي شركة كهرباء لبنان للعمل على رفع "الكابلات" التي سقطت على الأرض بفعل عملية السرقة.
 
 
 
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