لبنان

بسبب التعرض لعون.. سجال في الجلسة بين بري وابي خليل: "ارتاح يا حبيبي"

Lebanon 24
28-10-2021 | 05:20
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بعد مداخلة للنائب سيزار ابي خليل خلال الجلسة التشريعية، دافع فيها عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ردّ عليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري قائلاً: "ارتاح يا حبيبي، أقعد، أنت مش حريص أكثر مني على رئيس الجمهورية". 
 
وكان السجال حصل بين عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل وعضو تكتل "لبنان القوي" سيزار أبي خليل، داخل قاعة الأونيسكو، على خلفية اتهام خليل رئيس الجمهورية ميشال عون بمخالفة الدستور لعدم دعوته سابقاً لانتخابات نيابية فرعية. واستعان أبي خليل بالدستور للقول: "لا يحق التعرض لرئيس الجمهورية"، ما استدعى تدخّلاً من رئيس مجلس النواب نبيه برّي
 
 
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