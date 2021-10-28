لبنان

كتاب من وزير الداخلية الى القوى الأمنية... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
28-10-2021 | 05:20
A-
A+
Doc-P-880073-637710213462130710.jpg
Doc-P-880073-637710213462130710.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أرسل وزير الداخلية بسام مولوي كتاباً إلى المديرية العامة لقوى الأمن طلب فيه الإيعاز لكافة قطعات السير المعنية، للتشدد في ضبط المخالفات المتعلقة باستعمال لوحة عمومية على أكثر من سيارة ومركبة آلية، إضافة إلى استعمال سيارات خصوصية للنقل العام.
مواضيع ذات صلة
بعد سرقتها لمحل المجوهرات... القوى الأمنية تقبض عليها
lebanon 24
29/10/2021 00:38:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية بسام مولوي عبر "تويتر": نحرص على أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية وكل دول مجلس التعاون الخليجي ونرفض التعرض إليها ونؤكد تمسكنا باستقرارها وأمانها
lebanon 24
29/10/2021 00:38:59 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب فريد هيكل الخازن بعد لقائه وزير الداخلية: إطلعت من وزير الداخلية على كل التحضيرات لمجريات العملية الانتخابية واكد لي ان وزارة الداخلية حاضرة وجاهزة لاجراء العملية الانتخابية في أي وقت يقرره مجلس النواب
lebanon 24
29/10/2021 00:38:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مواطن يطالب القوى الأمنية باعتقاله (فيديو)
lebanon 24
29/10/2021 00:38:59 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الداخلية

القوى الأمنية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:25 | 2021-10-28
17:09 | 2021-10-28
17:04 | 2021-10-28
16:31 | 2021-10-28
15:24 | 2021-10-28
15:24 | 2021-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website