كتاب من وزير الداخلية الى القوى الأمنية... ماذا جاء فيه؟

أرسل وزير الداخلية بسام مولوي كتاباً إلى المديرية العامة لقوى الأمن طلب فيه الإيعاز لكافة قطعات السير المعنية، للتشدد في ضبط المخالفات المتعلقة باستعمال لوحة عمومية على أكثر من سيارة ومركبة آلية، إضافة إلى استعمال سيارات خصوصية للنقل العام.