لبنان

مزارعو التبغ في صور رفضوا تسليم محصولهم إلى الريجي

Lebanon 24
28-10-2021 | 05:45
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 رفض مزارعو التبغ في مركز صديقين تسليم محصولهم من التبغ إلى إدارة الريجي احتجاجا على تدني الأسعار التي بلغت 43 الف ليرة للكيلو، بعد الزيادة التي اقرتها وزارة المال للموسم الحالي وبلغت 180 في المئة. وعمدوا إلى إعادة محاصيلهم، مطالبين بـ "رفع الأسعار إلى 100 ألف ليرة نظرا إلى الكلفة الباهظة للزراعة".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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