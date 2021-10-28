مزارعو التبغ في صور رفضوا تسليم محصولهم إلى الريجي

رفض مزارعو التبغ في مركز صديقين تسليم محصولهم من التبغ إلى إدارة الريجي احتجاجا على تدني الأسعار التي بلغت 43 الف ليرة للكيلو، بعد الزيادة التي اقرتها وزارة المال للموسم الحالي وبلغت 180 في المئة. وعمدوا إلى إعادة محاصيلهم، مطالبين بـ "رفع الأسعار إلى 100 ألف ليرة نظرا إلى الكلفة الباهظة للزراعة".