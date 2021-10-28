8 حالات كورونا على متن رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

افادت وزارة الصحة العامة في بيان، باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 26 تشرين الأول، وأظهرت النتائج وجود ثماني (8) حالات إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيًا للوافدين في فترة تراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة كحد أقصى.وجاءت نتائج 26/10/2021 كالتالي:" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 756 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)" رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)" رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)" رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)" رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)" رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)" رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7780 (جميعها سلبية)" رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)" رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)" رحلة بريمن : شركة SR رقم 220 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)" رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)" رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)" رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)" رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)" رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة دوسلدورف : شركة DE رقم 868 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 862 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)" رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)"