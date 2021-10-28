لبنان

دريان التقى المشنوق وبحثا في قضية انفجار مرفأ بيروت

Lebanon 24
28-10-2021 | 06:10
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 إستقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، الوزير السابق النائب نهاد المشنوق الذي عرض معه آخر المستجدات على الساحة اللبنانية وما يخص قضية انفجار مرفأ بيروت.

وتم خلال اللقاء بحسب بيان عن دار الفتوى" تأكيد المؤكد ان التحقيق في هذه القضية مع الرؤساء والوزراء يتم من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء استنادا للدستور".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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