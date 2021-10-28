نائبان من خارج "لبنان القوي"... ماذا فعلا؟





أفادت المعلومات لـ "لبنان 24" ان الاعتراض النيابي على موضوع التصويت وكيفية احتسابه على الرد الذي قدمه رئيس الجمهورية ميشال عون بما يخص تعديل قانون الانتخابات، لم يقتصر على نواب تكتل "لبنان القوي" بل ظهرت الاصوات المعارضة في أكثر من اتجاه، اذ عبر كل من النائبين جهاد الصمد وفريد الخازن عن اعتراضهما.