لبنان

جلسة نقاش عن المرأة في الاعلام من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة واليونسكو

Lebanon 24
28-10-2021 | 06:21
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 عقدت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" ومكتب "اليونسكو" الإقليمي في بيروت جلسة نقاش ثانية حول "تغيير الصورة النمطية للمرأة في الإعلام" وذلك في إطار برنامج "دور المؤسسات الإعلامية في تعزيز أوضاع النساء" الذي تنفذه الهيئة و"اليونسكو".

شارك في اللقاء رئيسة الهيئة كلودين عون روكز ومسؤول برامج الاتصال والمعلومات في مكتب "اليونسكو" جورج عواد وإعلاميات وإعلاميون من عدد من المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية.

يأتي اللقاء في إطار تنفيذ التدخلات التي أوردتها الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن والتي أقرتها الحكومة عام 2019 والتزمت الدولة اللبنانية تنفيذها.

أدارت مديرة التواصل في المنظمة العالمية للصحف المدربة الاعلامية المتخصصة بالجندر الخبيرة ميرا عبدالله الجلسة الأولى بعنوان "التأثير على اللاوعي".

وقدم المدرب على التواصل والصحافة البناءة ميلاد حدشيتي الجلسة الثانية بعنوان: "الإعداد المتوازن للتقارير الإعلامية".
المصدر: الوكالة الوطنية
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