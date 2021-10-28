لبنان

العدو يحاول ترهيب المزارعين في ميس الجبل

Lebanon 24
28-10-2021 | 06:07
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 أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام قوة اسرائيلية معادية باطلاق الرصاص في الهواء لإرهاب مزارعين كانوا يقطفون الزيتون في منطقة كروم الشراقي بميس الجبل. 
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