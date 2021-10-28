لبنان

القاضي عويدات يحفظ الشكوى المقدمة ضد نصرالله (صورة)

Lebanon 24
28-10-2021 | 06:25
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أعلنت النيابة العامة اللبنانية ان النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات حفظ الشكوى المقدمة ضد الامين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله.
 
 
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القاضي عويدات

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