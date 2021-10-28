الى المواطنين... انتبهوا من العملة المزورة (صور)

تعرض عدد من المواطنين في مدينة طرابلس الى عملية احتيال بعد حصولهم على اوراق نقدية مزورة من فئة الـ 100.000 ليرة لبنانية.



وافادت المصادر ان الورقة النقدية من فئة 100.000 المزورة متقنه بشكل دقيق، ما يجعل عملية اكتشافها صعبة جدا.