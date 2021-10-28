إطلاق نار وجريح في بعلبك

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في بعلبك، عن إقدام م. ز. على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه السوري ع. ح. ما أدى إلى إصابته بطلقة في فخذه نقل على اثرها إلى مستشفى بعلبك الحكومي. وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا في الحادث.