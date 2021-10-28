لبنان

إطلاق نار وجريح في بعلبك

Lebanon 24
28-10-2021 | 06:35
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في بعلبك، عن إقدام م. ز. على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه السوري ع. ح. ما أدى إلى إصابته بطلقة في فخذه نقل على اثرها إلى مستشفى بعلبك الحكومي. وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا في الحادث.
المصدر: الوكالة الوطنية
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بعلبك

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