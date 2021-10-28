لبنان

دريان: لبنان ودار الفتوى حريصان على علاقاتهما مع دول الخليج ويدينان أي إساءة لها

Lebanon 24
28-10-2021 | 06:46
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 رأى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في بيان، ان "التعرض للمملكة العربية السعودية ولدولة الإمارات العربية المتحدة ولسائر دول مجلس التعاون الخليجي مرفوض من أي كان "مهما علا شأنه" إلا من له نوايا سيئة ويحمل في نفسه البغض والحقد والضغينة لدول قدمت للبنان الكثير من الدعم في شتى أنواعه على مدى عقود من الزمن".

أضاف: "لبنان ودار الفتوى حريصان على علاقاتهما مع دول الخليج العربي ويدينان ويشجبان ويستهجنان أي إساءة لهذه الدول التي نريد أن تكون علاقاتنا معها على افضل مستوى ممكن".

وختم: "لذا نحن بانتظار المعنيين في الدولة اللبنانية أن يقدموا على تصحيح ما ارتكب بحق الإخوة الأشقاء المذكورين أنفا لطي صفحة هذا الموضوع وعدم العودة الى مثله حتى نتجنب الكثير من القضايا التي تؤثر سلبا على لبنان واللبنانيين".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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