لبنان

يوحنا العاشر استقبل ساندري: أطيب التحيات والمحبة إلى البابا فرنسيس

Lebanon 24
28-10-2021 | 06:46
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استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر في الدار البطريركية في دمشق، عميد مجمع الكنائس الشرقية في الفاتيكان الكاردينال ليوناردو ساندري يرافقه السفير البابوي في سوريا الكاردينال ماريو زيناري والمونسنيور فلافيو باتشي، في حضور متروبوليت حلب المطران أفرام معلولي والأساقفة موسى الخوري، غريغويوس الخوري الوكيل البطريركي ويوحنا بطش. وأتى اللقاء ضمن برنامج زيارة الكاردينال الى سوريا.

تناول اللقاء، بحسب بيان، مواضيع عدة أبرزها الأوضاع العامة في منطقة الشرق الأوسط وخصوصا في سوريا ولبنان وأوضاع المسيحيين خصوصا والعلاقة بين الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية.

وحمل البطريرك يوحنا العاشر الكاردينال ساندري "أطيب التحيات والمحبة إلى قداسة البابا فرنسيس"، متمنيا له دوام الصحة.
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