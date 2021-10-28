لبنان

صندوق النقد: مصرف لبنان واجه عجزا قدره 4.7 مليار دولار قبل الأزمة الحالية

Lebanon 24
28-10-2021 | 06:54
A-
A+
Doc-P-880108-637710284661535503.jpg
Doc-P-880108-637710284661535503.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن صندوق النقد الدولي أن "مصرف لبنان واجه عجزا قدره 4.7 مليار دولار قبل الأزمة الحالية.
مواضيع ذات صلة
صندوق النقد: نراقب الوضع في السودان ومن السابق لأوانه التعليق على التطورات
lebanon 24
29/10/2021 00:40:31 Lebanon 24 Lebanon 24
صندوق النقد "يراقب" التطورات بالسودان بعد إعلان الطوارئ
lebanon 24
29/10/2021 00:40:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بين البطاقة التمويلية وحصة لبنان من صندوق النقد.. هذا ما كشفه خبير اقتصادي
lebanon 24
29/10/2021 00:40:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بيانٌ من مصرف لبنان بشأن منصة "صيرفة".. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
29/10/2021 00:40:31 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

أخبار عاجلة

صندوق النقد

مصرف لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:25 | 2021-10-28
17:09 | 2021-10-28
17:04 | 2021-10-28
16:31 | 2021-10-28
15:24 | 2021-10-28
15:24 | 2021-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website