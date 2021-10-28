لبنان

حفظ الشكوى المقدمة ضد البيطار وجعجع (صورة)

Lebanon 24
28-10-2021 | 06:57
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أعلنت النيابة العامة اللبنانية ان المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان حفظ الشكوى المقدمة بحق رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع والمحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
 
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البيطار

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