حفظ الشكوى المقدمة ضد البيطار وجعجع (صورة)

أعلنت النيابة العامة اللبنانية ان المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان حفظ الشكوى المقدمة بحق رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع والمحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.