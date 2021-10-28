لبنان

"نحر واستشراس ونكد" و"عنجد تخينة".. نواب "التيار" يلخصون ما جرى في مجلس النواب

Lebanon 24
28-10-2021 | 07:45
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غرد النائب سيمون ابي رميا عبر حسابه "تويتر" قائلاً: "‏خلاصة ما حصل في مجلس النواب:
‏-نحر للدستور وتقاطع مصالح سياسية على حساب الدستور والاصول
‏-الاستشراس على موعد 27 آذار سيطيح بالعملية الانتخابية بسبب المعوقات التي ستظهر لوجستيا.
-‏النكد السياسي ضد التيار طاغٍ على المنطق والموضوعية.
‏-ارادة القضاء على المناصفة الفعلية والميثاقية واضحة".
 
 
من جانبه غرد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادي معلوف عبر حسابه على "تويتر": "مرة جديدة ترمي القوات سترة النجاة لحليفتها غير المعلنة، ‏تناغم تظهر اليوم أكتر وأكتر لكن هالمرة لن يعطي ثماره بما خص قانون الانتخابات... لأنو عن جد تخينة! الأكثرية 65 نائبا، ونقطة على السطر".
 
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