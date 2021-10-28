"نحر واستشراس ونكد" و"عنجد تخينة".. نواب "التيار" يلخصون ما جرى في مجلس النواب



‏-نحر للدستور وتقاطع مصالح سياسية على حساب الدستور والاصول

‏-الاستشراس على موعد 27 آذار سيطيح بالعملية الانتخابية بسبب المعوقات التي ستظهر لوجستيا.

-‏النكد السياسي ضد التيار طاغٍ على المنطق والموضوعية.

‏-ارادة القضاء على المناصفة الفعلية والميثاقية واضحة". غرد النائب سيمون ابي رميا عبر حسابه "تويتر" قائلاً: "‏خلاصة ما حصل في مجلس النواب:‏-نحر للدستور وتقاطع مصالح سياسية على حساب الدستور والاصول‏-الاستشراس على موعد 27 آذار سيطيح بالعملية الانتخابية بسبب المعوقات التي ستظهر لوجستيا.-‏النكد السياسي ضد التيار طاغٍ على المنطق والموضوعية.‏-ارادة القضاء على المناصفة الفعلية والميثاقية واضحة".

خلاصة ما حصل في مجلس النواب:

-نحر للدستور وتقاطع مصالح سياسية على حساب الدستور والاصول

-الاستشراس على موعد ٢٧ آذار سيطيح بالعملية الانتخابية بسبب المعوقات التي ستظهر لوجستياً

-النكد السياسي ضد التيار طاغٍ على المنطق والموضوعية

-ارادة القضاء على المناصفة الفعلية والميثاقية واضحة pic.twitter.com/c9ALTz3TyA — Simon Abi Ramia (@SimonAbiramia) October 28, 2021

من جانبه غرد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادي معلوف عبر حسابه على "تويتر": "مرة جديدة ترمي القوات سترة النجاة لحليفتها غير المعلنة، ‏تناغم تظهر اليوم أكتر وأكتر لكن هالمرة لن يعطي ثماره بما خص قانون الانتخابات... لأنو عن جد تخينة! الأكثرية 65 نائبا، ونقطة على السطر".