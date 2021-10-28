"نحر واستشراس ونكد" و"عنجد تخينة".. نواب "التيار" يلخصون ما جرى في مجلس النواب

خلاصة ما حصل في مجلس النواب:
-نحر للدستور وتقاطع مصالح سياسية على حساب الدستور والاصول
-الاستشراس على موعد ٢٧ آذار سيطيح بالعملية الانتخابية بسبب المعوقات التي ستظهر لوجستياً
-النكد السياسي ضد التيار طاغٍ على المنطق والموضوعية
-ارادة القضاء على المناصفة الفعلية والميثاقية واضحة pic.twitter.com/c9ALTz3TyA
— Simon Abi Ramia (@SimonAbiramia) October 28, 2021
خلاصة ما حصل في مجلس النواب:
-نحر للدستور وتقاطع مصالح سياسية على حساب الدستور والاصول
-الاستشراس على موعد ٢٧ آذار سيطيح بالعملية الانتخابية بسبب المعوقات التي ستظهر لوجستياً
-النكد السياسي ضد التيار طاغٍ على المنطق والموضوعية
-ارادة القضاء على المناصفة الفعلية والميثاقية واضحة pic.twitter.com/c9ALTz3TyA
مرة جديدة ترمي القوات سترة النجاة لحليفتها غير المعلنة،
تناغم تظهّر اليوم أكتر وأكتر لكن هالمرّة لن يعطي ثماره بما خصّ قانون الانتخابات... لأنو عن جدّ تخينة!
...الأكثرية ٦٥ نائب، ونقطة على السطر.
— Edy Maalouf (@edymaalouf) October 28, 2021
مرة جديدة ترمي القوات سترة النجاة لحليفتها غير المعلنة،
تناغم تظهّر اليوم أكتر وأكتر لكن هالمرّة لن يعطي ثماره بما خصّ قانون الانتخابات... لأنو عن جدّ تخينة!
...الأكثرية ٦٥ نائب، ونقطة على السطر.
من تجليات الثنائية المُكتَشَفة مؤخراً أنه عندما يسقط إقتراح تطيير حق الإنتشار بالدائرة ١٦ يجد رئيس مجلس النواب الخلاص ببدعة من رئيس لجنة الادارة والعدل...
وهيك اذا النصاب القانوني مش على ذوقنا منغيّر النصاب. #غيّرلو_النِصاب_حتى_يمشي
— Georges Atallah (@GeorgesAtallah8) October 28, 2021
من تجليات الثنائية المُكتَشَفة مؤخراً أنه عندما يسقط إقتراح تطيير حق الإنتشار بالدائرة ١٦ يجد رئيس مجلس النواب الخلاص ببدعة من رئيس لجنة الادارة والعدل...
وهيك اذا النصاب القانوني مش على ذوقنا منغيّر النصاب. #غيّرلو_النِصاب_حتى_يمشي