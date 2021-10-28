لبنان

حسن خليل وزعيتر يتقدّمان بدعوى ردّ بحقّ البيطار (صورة)

Lebanon 24
28-10-2021 | 07:22
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تقدّم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى رد إلى محكمة الاستئناف المدنية في بيروت بحقّ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
 
 
بالصّورة: خليل وزعيتر يتقدّمان بدعوى ردّ بحقّّ البيطار
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