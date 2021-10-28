لبنان

جريمة قطع الأشجار مستمرة (صور)

Lebanon 24
28-10-2021 | 07:21
A-
A+
Doc-P-880118-637710279937603258.jpg
Doc-P-880118-637710279937603258.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجهولين على قطع أشجار في  بلدة فنيدق العكارية.
 
يذكر ان عملية قطع الاشجار المعمرة في عكار باتت تتكرر بشكل كثيف في الفترة الاخيرة.
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
رئيس بلدية فنيدق: أناشد المواطنين والمعنيين الدفاع عن غابات البلدة
lebanon 24
29/10/2021 00:40:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مجهولون يعتدون على المدينة الكشفية في فنيدق - القموعة
lebanon 24
29/10/2021 00:40:59 Lebanon 24 Lebanon 24
اخماد حريق في خراج كروم عرب التهم اشجارا مثمرة
lebanon 24
29/10/2021 00:40:59 Lebanon 24 Lebanon 24
قضى على مساحات كبيرة من الاشجار... حريق حبشيت وبزال مستمر والنيران تمددت إلى محيط المنازل
lebanon 24
29/10/2021 00:40:59 Lebanon 24 Lebanon 24

فنيدق

اشجار

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:25 | 2021-10-28
17:09 | 2021-10-28
17:04 | 2021-10-28
16:31 | 2021-10-28
15:24 | 2021-10-28
15:24 | 2021-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website