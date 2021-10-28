جريمة قطع الأشجار مستمرة (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجهولين على قطع أشجار في بلدة فنيدق العكارية.

يذكر ان عملية قطع الاشجار المعمرة في عكار باتت تتكرر بشكل كثيف في الفترة الاخيرة.