لبنان

المطران عون بحث في روما التحضير لسينودس 2023

Lebanon 24
28-10-2021 | 07:34
A-
A+
Doc-P-880123-637710284600607338.jpg
Doc-P-880123-637710284600607338.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اعلن المسؤول الاعلامي في ابرشية جبيل المارونية الخوري انطوان عطالله في بيان "ان راعي الابرشية المطران ميشال عون التقى خلال زيارته الى عاصمة الكثلكة روما الكاردينال ماريو غريش امين سر عام سينودس الاساقفة، حيث تم تداول موضوع السينودس الذي اطلقه البابا فرنسيس في 9 و10 تشرين الاول عن مجمعية الكنيسة Sinodalité de l'Eglise الذي سينعقد في روما سنة 2023 والذي يمر الآن في المرحلة التحضيرية الاولى وكيفية تفعيله في ابرشية جبيل المارونية لتكون مشاركة المؤمنين شاملة في التحضير لهذا السينودس".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:25 | 2021-10-28
17:09 | 2021-10-28
17:04 | 2021-10-28
16:31 | 2021-10-28
15:24 | 2021-10-28
15:24 | 2021-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website