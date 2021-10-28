المطران عون بحث في روما التحضير لسينودس 2023

اعلن المسؤول الاعلامي في ابرشية جبيل المارونية الخوري انطوان عطالله في بيان "ان راعي الابرشية المطران ميشال عون التقى خلال زيارته الى عاصمة الكثلكة روما الكاردينال ماريو غريش امين سر عام سينودس الاساقفة، حيث تم تداول موضوع السينودس الذي اطلقه البابا فرنسيس في 9 و10 تشرين الاول عن مجمعية الكنيسة Sinodalité de l'Eglise الذي سينعقد في روما سنة 2023 والذي يمر الآن في المرحلة التحضيرية الاولى وكيفية تفعيله في ابرشية جبيل المارونية لتكون مشاركة المؤمنين شاملة في التحضير لهذا السينودس".