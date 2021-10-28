هذا ما قاله رئيس نقابة مزارعي التبغ والتنباك في الشمال

صدر عن رئيس نقابة مزارعي التبغ والتنباك في الشمال عبد الحميد سقر، التالي:

نعلمكم بانه وبعد المساعي الحثيثة التي قمنا بها مع ادارة حصر التبغ والتنباك ومديرها العام الاستاذ ناصيف سقلاوي تم اقرار الزيادة بحدود ٢٢٠%اي ان سعر رخصة التنباك سيتراوح مابين ١٠٥٠٠٠٠٠ حتى ١١٢٠٠٠٠٠ ليرة.