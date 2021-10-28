عون اطلع من بو حبيب على نتائج قمة دول عدم الانحياز

شهد قصر بعبدا سلسلة لقاءات تناولت مواضيع ديبلوماسية وانمائية وقضائية.بو حبيبديبلوماسيا، استقبل رئيس الجمهوية العماد ميشال عون، وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب الذي اطلعه على نتائج "قمة دول عدم الانحياز" التي انعقدت في بلغراد، واللقاءات التي عقدها على هامشها.وعرض بو حبيب للنقاط التي ستبحث في "قمة المناخ" التي ستعقد في مدينة غلاسكو في اسكوتلندا، في الأول والثاني من تشرين الثاني المقبل، وسيرأس وفد لبنان الى هذه القمة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.الصرافوعرض الرئيس عون مع الوزير السابق يعقوب الصراف للأوضاع العامة في البلاد، لا سيما في منطقة عكار، من الناحيتين الأمنية والإنمائية وموضوع مرفأ العبدة.ونقل الصراف اهتمام الرئيس عون بحاجات منطقة عكار وضرورة الإسراع في تحقيق المشاريع الإنمائية المقررة لها.رئيس مجلس شورى الدولةوفي قصر بعبدا، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس الذي عرض مع الرئيس عون لعمل المجلس وضرورة الإسراع في انجاز الملفات المعروضة عليه.