إخبار ضد الوزير قرداحي بجرم تعكير صفو علاقات لبنان مع دول عربية صديقة

تقدّم المحامون محمد زياد جعفيل، عبد العزيز جمعة وعبير نبوت بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد وزير الإعلام جورج قرداحي بجرم إثارة النعرات وتعكير صفو علاقات لبنان مع دول عربية وخليجية صديقة.وجاء الإخبار على خلفية التصريحات التي تبناها وزير الإعلام في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج "برلمان الشباب" والتي طالت دول الخليج العربي وخصوصاً المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بما يسيء إلى العلاقات التاريخية مع محيط لبنان العربي ويشكل تدخلاً سافراً في شؤونهم.وقد إستند المحامون المّدعون الى المادتين ٢٥ و٢٦ من قانون أصول المحاكمات المدنية اللتين تعتبران أن الإخبار هو وسيلة من وسائل إطلاع النيابة العامة وتحريكها أصولاً تمهيداً لإحالة الملف الى المرجع المختص.