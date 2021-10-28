عاشا معا ورحلا معا... كورونا ينهي حياة رجل وامرأته

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة إبراهيم أحمد نور المدد "أبو أيمن" وزوجته عليه نور نور المدد "أم أيمن" من منطقة المساكن الشعبية في صور، بعد اصابتهما بفايروس كورونا.