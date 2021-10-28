قوى الأمن نظمّت دورة تدريبية لـ100 عنصر من قطعات سرية صور في بلدة دير كيفا

نظمت قوى الأمن دورة تدريبية لـ 100 عنصر من قطعات سرية صور، في بلدة دير كيفا الجنوبية، بالتعاون مع الكتيبة الفرنسية التابعة لقوات الطوارئ الدولية العاملة في لبنان (Unifil) حول تقنيات التدخل الشرطي اثناء تنفيذ المهام العادية واليومية، بدءاً من الحضور والتواصل ومن ثم توقيف الأشخاص.