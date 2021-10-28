وزارة الخارجية: ندين الهجوم الارهابي الذي طال العراق الشقيق

صـدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن إدانتها وشجبها للهجوم الإرهابي الإجرامي الذي طال المدنيين الامنيين في منطقة المقدادية من محافظة ديالى العراقية، وأدى إلى استشهاد واصابة عدد من الأشقاء العراقيين.وتود التقدم بخالص تعازيها واصدق مواساتها لجمهورية العراق الشقيق، حكومة وشعبًا، ولذوي الضحايا الأبرياء ، متمنين للشُهداء الرحمة وللمصابين الشفاء العاجل.وتؤكد وقوف لبنان مع العراق ضد كل ما يُهدد أمنه واستقراره ووحدته، ودعم مساعي الحكومة لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار للشعب العراقي العزيز.