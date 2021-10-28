غادرت منزلها الزوجي مع طفلتها الرضيعة منذ 12 يوما ولم تعُد.. هل شاهدتموهما؟

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:- ماي غَنغاني دابالوس May Gangani Dabalus (من مواليد عام 1990، فيليبنية الجنسية)التي غادرت بتاريخ 16-10-2021 منزلها الزوجي الكائن في بلدة أمهز - بعلبك إلى جهةٍ مجهولة، ولم تعد لغاية تاريخه، مصطحبةً معها طفلتها الرضيعة:- ندى توفيق راشد (من مواليد عام 2020، لبنانية)لذلك، يرجى مِمَّن شاهدهما ولديه أي معلومات عنهما أو عن مكانهما، الاتصال بمخفر اللبوة في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 230273-28، للإدلاء بما لديه من معلومات.