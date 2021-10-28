لبنان

إلى السائقين... توخوا الحذر وخففوا السرعة

Lebanon 24
28-10-2021 | 08:49
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طلبت "غرفة التحكم المروري" من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على الطرقات بسبب تساقط الامطار وتفاديا للانزلاقات والحوادث المرورية.
 
 
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