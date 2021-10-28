لبنان

وزير المال بحث مع وفد من جمعية شركات الضمان في المشاكل التي تواجههم

Lebanon 24
28-10-2021 | 08:51
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استقبل وزير المالية يوسف الخليل وفداً من جمعية شركات الضمان في لبنان برئاسة ايلي نسناس وتم البحث في المشاكل التي تواجه الجمعية بهدف التوصل إلى الحلول المناسبة.
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وزير المال

شركات الضمان

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