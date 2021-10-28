قائد الجيش استقبل علوي يرافقه الملحق العسكري المصري

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير المصري لدى لبنان ياسر علوي يرافقه الملحق العسكري المصري العميد محمد شيحا، ثم أمين الهيئة القيادية لحركة المرابطون العميد المتقاعد مصطفى حمدان، وجرى التداول في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.