لبنان

في طرابلس... شجرة وقعت على سيارة (صور)

Lebanon 24
28-10-2021 | 09:26
A-
A+
Doc-P-880159-637710352243705235.jpg
Doc-P-880159-637710352243705235.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع شجرة نخيل على سيارة من  نوع "هيونداي" في محلة "قبر الزينة"- باب الرمل في طرابلس، ما ادى الى تضرر السيارة بشكل كبير.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بسبب شجرة...تم تغريمهم بـ 530 دولار
lebanon 24
29/10/2021 00:42:59 Lebanon 24 Lebanon 24
في وضح النهار...هكذا سرق الدراجة النارية في طرابلس
lebanon 24
29/10/2021 00:42:59 Lebanon 24 Lebanon 24
سماع أصوات مفرقعات في طرابلس.. ماذا يجري؟
lebanon 24
29/10/2021 00:42:59 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد رسوب صف بأكمله... اعتصام وقطع للطريق امام مبنى دائرة التربية في طرابلس
lebanon 24
29/10/2021 00:42:59 Lebanon 24 Lebanon 24

طرابلس

شجرة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:25 | 2021-10-28
17:09 | 2021-10-28
17:04 | 2021-10-28
16:31 | 2021-10-28
15:24 | 2021-10-28
15:24 | 2021-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website