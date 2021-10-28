لبنان

عون: تصريحات قرداحي لا تعكس وجهة نظر الدولة

Lebanon 24
28-10-2021 | 09:31
A-
A+
Doc-P-880162-637710362204620573.jpg
Doc-P-880162-637710362204620573.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شدد رئيس الجمهورية ميشال عون على أن "لبنان حريص على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وعلى القيام بما يساهم في وقوف المملكة العربية السعودية الى جانب شعبه".
 
وقال عون خلال استقباله وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي إن "تصريحات الوزير قرداحي صدرت قبل توزيره ولا تعكس وجهة نظر الدولة اللبنانية، ومواقف أي طرف لبناني لا يجوز ان تعتبر مواقف الدولة اللبنانية ولا أن يتم التعامل معها على هذا الأساس".

لبنان

أخبار عاجلة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:25 | 2021-10-28
17:09 | 2021-10-28
17:04 | 2021-10-28
16:31 | 2021-10-28
15:24 | 2021-10-28
15:24 | 2021-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website