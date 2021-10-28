عون: تصريحات قرداحي لا تعكس وجهة نظر الدولة

شدد رئيس الجمهورية ميشال عون على أن "لبنان حريص على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وعلى القيام بما يساهم في وقوف المملكة العربية السعودية الى جانب شعبه".

وقال عون خلال استقباله وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي إن "تصريحات الوزير قرداحي صدرت قبل توزيره ولا تعكس وجهة نظر الدولة اللبنانية، ومواقف أي طرف لبناني لا يجوز ان تعتبر مواقف الدولة اللبنانية ولا أن يتم التعامل معها على هذا الأساس".