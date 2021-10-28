لبنان

حفل تسليم شهادات للعسكريين الذين تابعوا دورات تدريبية

Lebanon 24
28-10-2021 | 09:45
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أقام الجيش حفل تسليم شهادات للعسكريين الذين تابعوا دورات تدريبية في مجال المعلوماتية والاتصالات وذلك في الجامعة العربية المفتوحة - انطلياس.
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