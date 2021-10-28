لبنان

"الاميركيون أعطوا الضوء الاخضر"... الكهرباء من الاردن إلى لبنان في نهاية العام

Lebanon 24
28-10-2021 | 09:48
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توصل وزير الطاقة وليد فياض ووزيرة الطاقة الاردنية هالة زواتي ووزير الطاقة السوري غسان الزامل لاتفاق نهائي لنقل الكهرباء إلى لبنان.
 
 
وأعلنت زواتي أن "الفرق الفنية تعمل على تجهيز البنى التحتية بحلول نهاية العام لنقل الكهرباء من الاردن عبر سوريا إلى لبنان".
 
 
أما فياض، فأشار إلى أن "الأميركيين أعطوا الضوء الأخضر لمشروع نقل الكهرباء، والبنك الدولي حضر الاجتماع وسيموّل الاتفاق".
 
 
كذلك، أكد الزامل أن "الشبكة ستكون جاهزة لنقل الكهرباء من الأردن إلى لبنان في نهاية هذا العام". وأضاف: "لن نكون حجر عثرة في اتفاق نقل الكهرباء إلى لبنان".

 

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