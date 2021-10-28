سفير العراق زار رئيس اللبنانية مهنئا وبحثا في التعاون بين جامعات البلدين

زار السفير العراقي في لبنان حيدر شياع البراك يرافقه الملحق الثقافي في السفارة الدكتور الشمري رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، في مقر ادارة الجامعة، حيث قدم السفير في بداية اللقاء التهنئة الى رئيس الجامعة لاستلامه مهام عمله رئيسا للجامعة متمنيا له التوفيق، بحسب بيان للسفارة.وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع التي تخص التعاون بين الجامعات العراقية واللبنانية خصوصا جامعتي بغداد والمستنصرية، كما تم البحث في موضوع زيادة النسبة المخصصة لعدد الطلبة العراقيين في الجامعة اللبنانية.