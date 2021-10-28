8 حالات وفاة بـ"كورونا" في لبنان... ما جديد الاصابات اليومية؟ (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 663 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 639995.

وسُجلت 8 حالات وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 8480.