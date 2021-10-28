لبنان

مؤتمر صحافي لمياومي كهرباء لبنان في مقر الاتحاد العمالي

Lebanon 24
28-10-2021 | 10:35
A-
A+
Doc-P-880183-637710393084048150.jpg
Doc-P-880183-637710393084048150.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعقد عمال ومياومو "مؤسسة كهرباء لبنان" مؤتمرا صحافيا في الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر غد الجمعة، في مقر الاتحاد العمالي العام في لبنان، بمشاركة رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر، لشرح مطالبهم وأهمها:

1-الاسراع بإيجاد حل منصف لقضية المياومين المتعلقة بالقانون 287.
2- تعديل دفتر الشروط الخاص باليد العاملة الداعمة للمؤسسة وعدم العودة لعقد قديم تاريخه 2018.
3-المطالبة بأجرة يومية مقبولة للعمال ولحاملي الشهادات تتناسب مع مقتضيات الحياة اليومية.
4-المطالبة بديمومة العمل وعدم توقيف أي عامل من الحضور الى مركز عمله ودفع الرواتب للعمال.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:25 | 2021-10-28
17:09 | 2021-10-28
17:04 | 2021-10-28
16:31 | 2021-10-28
15:24 | 2021-10-28
15:24 | 2021-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website