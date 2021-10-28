وزارة الخزانة الاميركية تفرض عقوبات على نائب لبناني ورجلي أعمال... من هم؟

فرضت وزارة الخزانة الاميركية عقوبات على النائب جميل السيّد ورجلي الاعمال جهاد العرب وداني خوري. وقالت إنهم استفادوا من تفشي الفساد والمحسوبية في لبنان.

وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة إن "الوقت حان الآن لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية ووضع حد للممارسات الفاسدة التي تقوض أسس لبنان". وأضافت: "لن تتردد وزارة الخزانة في استخدام أدواتها لمعالجة الإفلات من العقاب في لبنان".

وأشارت إلى أن "إجراء اليوم يهدف إلى محاسبة النخبة السياسية والتجارية في لبنان الذين استفادوا من المناقصات غير اللائقة للعقود، وثقافة المحسوبية المنتشرة التي تقوض مؤسسات لبنان وسيادة القانون والاستقرار الاقتصادي".