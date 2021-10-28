لبنان

ماذا قال جميل السيّد بعد إدراجه على لائحة العقوبات الاميركية؟

Lebanon 24
28-10-2021 | 10:53
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بعدما أدرجته وزارة الخزانة الاميركية على لائحة العقوبات، غرّد النائب جميل السيّد، وكتب عبر حسابه على "تويتر":
 
"اليوم لن يكون لي تعليق على ما يُسمّى العقوبات الأميركية،
وأدعو وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية لمؤتمر صحفي في قاعة الصحافة في مجلس النواب غداً الجمعة 29/10/2021 الساعة ١٢ ظهراً..
يرجى من كل وسائل الاعلام ملاقاتنا هناك".
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