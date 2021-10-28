المشرفية: إقرار مجلس النواب لقانون مساعدة المؤسسات السياحية المرخصة لتخطي الأزمة خطوة إيجابية

غرد وزير السياحة والشؤون الاجتماعية السابق البروفسور رمزي المشرفية عبر حسابه على "تويتر": "إقرار مجلس النواب لقانون مساعدة المؤسسات السياحية المرخصة لتخطي الأزمة، والذي كنا تقدمنا به في الحكومة السابقة، خطوة إيجابية. المطلوب اليوم التركيز على هذا القطاع وإعطائه أولوية من قبل الجميع. خطوات الوزير الحالي ونشاطه مشهود له وندعو له وللمؤسسات السياحية كافة بالتوفيق".