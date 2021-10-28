الجيش: توزيع شهادات على عسكريين تابعوا دورات في مجال العمليات النفسية

أعلن الجيش اللبناني عبر "فيسبوك" عن "حفل توزيع شهادات على عسكريين من المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة لأمن الدولة، ومديريتي المخابرات والتوجيه، بعد أن تابعوا بنجاح دورات في مجال العمليات النفسية بإشراف فريق تدريب إيطالي MIBIL".