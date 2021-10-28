لبنان

أبو فاعور: تصحيح علاقة لبنان مع العرب يحتاج إلى خطوات سياسية جذرية لا مجرد مواقف إعلامية

Lebanon 24
28-10-2021 | 11:35
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أشار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور في تصريح اليوم، الى ان "الإساءات المتكررة للدول العربية وآخرها كلام وزير الإعلام جورج قرداحي، تهدف إلى تدمير علاقات لبنان العربية، وتوسيع شقة الخلاف معها ، بهدف الحاق لبنان بتحالف مخالف لانتمائه ومصالحه".

واعتبر أن "تصحيح علاقة لبنان مع العرب يحتاج الى خطوات سياسية جذرية لا مجرد مواقف إعلامية".
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