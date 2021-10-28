لبنان

نهار الثلاثاء...عملية خطف في مرياطة هذه بعض تفاصيلها

Lebanon 24
28-10-2021 | 11:46
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أقدمت سيارتان من نوع رابيد أبيض ومرسيدس c230 نهار الثلاثاء على خطف المدعو وليد ممتاز ديلاتي من مركز عمله في منطقة مرياطة إلى مكان مجهول، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وقد عمد أهل المخطوف لمراجعه كافة السلطات والأجهزة الأمنية والتي أكدت عدم وجوده لديها.
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