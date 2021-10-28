لبنان

بعد القرار السعودي ضد "القرض الحسن"...هذا ما أعلنه حزب الله

Lebanon 24
28-10-2021 | 11:52
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أدان حزب الله القرار السعودي ضد مؤسسة "القرض الحسن" معتبراً إياه ‏عدوان على لبنان وتدخل سافر في الشؤون الداخلية اللبنانية، وأضاف البيان: "إنه إنصياع ‏ذليل للإدارة الأميركية وخدمة بائسة لأهداف العدو الصهيوني". ‏ 

وتابع: "هذا القرار المرفوض لا يقدّم ولا يؤخّر في عمل هذه ‏المؤسسة الإنسانية التي كرّست نفسها لخدمة الفقراء والمحتاجين وذوي ‏الدخل المحدود وعموم الشعب اللبناني".‏
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