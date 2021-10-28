ما حقيقة ما يتم تداوله عن تحديد سعر جديد لربطة الخبز؟

نفت وزارة الاقتصاد والتجارة نفيا قاطعا ما يتم تداوله عن تحديد سعر جديد لربطة الخبز.

وأكدت أن السعر الرسمي للربطة الواحدة في الفرن لا يزال حتى اليوم على حاله وهو ٦٥٠٠ ليرة لوزن ٨٥٠ غراما و٤٥٠٠ ليرة لوزن ٤٠٠ غرام.