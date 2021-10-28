لبنان

ما حقيقة ما يتم تداوله عن تحديد سعر جديد لربطة الخبز؟

Lebanon 24
28-10-2021 | 12:04
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نفت وزارة الاقتصاد والتجارة نفيا قاطعا ما يتم تداوله عن تحديد سعر جديد لربطة الخبز.
وأكدت أن السعر الرسمي للربطة الواحدة في الفرن لا يزال حتى اليوم على حاله وهو ٦٥٠٠ ليرة لوزن ٨٥٠ غراما و٤٥٠٠ ليرة لوزن ٤٠٠ غرام.
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