لبنان

بري وميقاتي وقعا القانون الرامي لتعديل قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب

Lebanon 24
28-10-2021 | 12:09
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وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري القانون الرامي لتعديل قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب، الذي جرى التصويت عليه اليوم في الجلسة التشريعية، بناء لتوصية اللجان المشتركة، وأحاله الى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذي وقعه بدوره، قبل سفره للمشاركة في قمة المناخ.
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