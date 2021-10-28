بزي رداً على معلوف: "من دون لف ودوران.. ما بدكن انتخابات نيابية"

رد عضو كتلة التنمية والتحرير علي بزي على عضو تكتل "لبنان القوي" قائلاً:

"من دون لف ودوران انتو ما بدكن انتخابات نيابية"، وكان معلوف قد غرد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "مرة جديدة ترمي القوات سترة النجاة لحليفتها غير المعلنة، تناغم تظهّر اليوم أكتر وأكتر لكن هالمرّة لن يعطي ثماره بما خصّ قانون الانتخابات... لأنو عن جدّ تخينة!".وأضاف: "الأكثرية ٦٥ نائب، ونقطة على السطر".