سماع أصوات مفرقعات في طرابلس.. ماذا يجري؟

سمع منذ بعض الوقت أصوات مفرقعات ضخمة في مدينة طرابلس، وأطلقت هذه المفرقعات، والتي مصدرها شارع الثقافة، ابتهاجاً بإخلاء سبيل المدعو "ا.ع".