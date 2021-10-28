دعوة من الجيش لعائلات العسكريين شهداء القوات الجوية

تدعو قيادة الجيش عائلات العسكريين شهداء القوات الجوية لحضور يوم مفتوح (open day) في القوات الجوية- قاعدة رياق الجوية، بتاريخ 31/10/2021 إبتداءً من الساعة 9.30 ولغاية الساعة 14.00 مع تأمين وسائل النقل اللازمة لهم لنقلهم ذهاباً وإياباً من أماكن تجمع محددة الى مكان الإحتفال على ان يتم تأكيد الحجز على رقمي الهاتف (288882/ 01 – 410000/ 01 موزع 30667).